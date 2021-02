Incendio alle case popolari, 50 persone evacuate

Incendio alle case popolari di via Ancona a Canegrate, sul posto mezzi del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Incendio alle case popolari

Notte di paura quella che si è vissuta in via Ancona a Canegrate. Intorno alle 4 i residenti sono stati svegliati dal fumo e dalle fiamme che provenivano dalle cantine delle palazzine di residenza popolare, un grosso caseggiato nel quale abitano moltissime famiglie. Non hanno perso tempo ed è partita quindi la richiesta di aiuto.

L’intervento

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano e quelli volontari di Inveruno, insieme a loro anche due ambulanze della Croce Rossa e l’automedica dell’ospedale. Ben 50 persone che abitano nella palazzina sono state fatte uscire precauzionalmente dalla loro abitazione, alcune di loro hanno ricevuto soccorsi sul posto in quanto avevano respirato del fumo. I pompieri sono riusciti a sedare le fiamme. L’incendio, che come detto ha interessato la zona delle cantine, pare sia partito da alcuni contatori elettrici.

LE FOTO: