Incendio alla Treee: I tecnici dell'Arpa stanno monitorando la situazione "Al momento nessuna criticità"

Dalle prime ore di questa mattina i tecnici dell'Arpa stanno monitorando la situazione nella zona della Tree, la ditta situata tra via Lainate e via Verbano a Rho, dove intorno alla mezzanotte si è sviluppato un incendio all'interno del magazzino.

Dalle prime rilevazioni non sono state rilevate criticità

Dalle prime rilevazioni effettuate dai tecnici di Arpa con strumentazione portatile, nelle vie intorno all'area non sono state rilevate criticità. È stato installato il campionatore ad alto volume nella caserma dei Vigili del Fuoco di Rho per verificare la presenza di microinquinanti. È stata effettuata una previsione sito specifica delle condizioni meteo per l’ intera giornata relativa alla direzione e intensità del vento. La situazione è monitorata.

Il sindaco di Rho in costante contatto con i tecnici di Arpa

Il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi in queste ore è in costante contatto con i tecnici dell'Arpa in modo da monitorare in tempo reale la situazione

Vigili del fuoco e ambulanze sul posto

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto ci sono ancora anche le ambulanze del 118 chiamate per prevenzione, fortunatamente al momento dell'incendio nessuno si trovava all'interno del capannone ed è rimasto ferito.

Smaltimento di rifiuti in tutta Italia

Treee, si legge sul sito internet dell'azienda è partner di oltre 2000 aziende, punti vendita e pubbliche amministrazioni nella gestione eco-sostenibile dei RAEE e nello smaltimento dei rifiuti speciali in tutta Italia.