Incendio nella mattinata di oggi, sabato 11 settembre, al ristorante Gambero d'oro di Gaggiano: numerosi mezzi sul posto.

Incendio al ristorante: si indaga sulle cause

L'allarme lungo la Nuova Vigevanese è scattato attorno alle 9.30. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e a un'ambulanza di Ata Soccorso di Zelo, allertata perché un vigile del fuoco è rimasto lievemente intossicato. Le fiamme hanno danneggiato il giardino esterno e sarebbero partite dall'area grill. Non risultano danni all'edificio principale. I Carabinieri hanno aperto un'indagine per fare chiarezza sulle cause.