Incendio al quinto piano dei casermoni di via Fusè

Attimi di paura nella notte di domenica, 27 aprile 2025, quando è divampato un incendio in un’abitazione della case Aler di via Fusè ad Abbiategrasso, quartiere già tristemente noto per i fatti di cronaca di Pasqua, con un alta densità abitativa. Il rogo si è sviluppato dopo le 22 in un appartamento del quinto piano della palazzina del civico 8. Dalle finestre dell'abitazione uscivano lunghe lingue di fuoco. Sul posto sono giunte pattuglie dei carabinieri e mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento dei pompieri volontari di Abbiategrasso.

Materassi in fiamme

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori il rogo è stato estinto in poco tempo. Da una prima ricostruzione dei fatti di tratterebbe di un’abitazione al quinto piano formalmente disabitata ma saltuariamente occupato da soggetti in maniera abusiva. È partito da dei materassi, per cui è ipotizzabile allo stato dei rilievi, sia l’evento colposo (un mozzicone caduto, o un’accensione imprudente) che l’evento volontario.

Abitazione inagibile

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, anche tra i vicini di casa. L’appartamento dopo i danni subiti dall’incendio, è ora inagibile.