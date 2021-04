Incendio in un’abitazione, bruciano i mobili

Incendio in una casa Inveruno, sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Incendio in casa

Fumo e fiamme da un’abitazione di Inveruno. Momenti di paura quelli che si sono vissuti la sera di ieri, domenica 25 aprile, in via Torrazza. Per cause ancora da chiarire, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un locale di un’abitazione. I padroni di casa e i vicini hanno subito chiesto aiuto.

L’intervento

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che si sono subito messi al lavoro, spegnendo le fiamme in pochi istanti. Non ci sono stati feriti nè danni ingenti: a bruciare è stato un mobile e arredi vari. Tanto il fumo che si è sprigionato.