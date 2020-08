Incendio in un capannone a Vanzaghello: arrivano i pompieri – LE FOTO

Un incendio è divampato oggi, sabato 22 agosto 2020, in un capannone di via Turati a Vanzaghello.

Incendio in un capannone: pompieri in azione

Erano da poco passate le 16.30 di oggi, sabato 22 agosto 2020, quando per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio in un capannone di via Turati a Vanzaghello. Sul posto, per domare le fiamme, sono giunti i Vigili del fuoco da Legnano, Busto Arsizio e Inveruno.

Sindaco sul posto

In via Turati è giunto anche il sindaco Arconte Gatti, che ha spiegato: “Ha preso fuoco un capannone con dentro probabilmente degli attrezzi per dei ponteggi. L’incendio fortunatamente è stato domato e la zona è stata messa in sicurezza. Ad ora sembra che fortunatamente non ci fosse nessuno all’interno. I Vigili del fuoco stanno iniziando ad analizzare la dinamica dell’incendio proprio i questi minuti”.

