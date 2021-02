Incendio a Parabiago: soccorritori sul posto

Un incendio in via Bolzano a Villapia, frazione di Parabiago. E’ successo intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 15 febbraio 2021.

Incendio a Villapia: allertati anche i soccorritori

Subito sono stati chiamati sia i Vigili del Fuoco sia un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Dalle prime informazioni sembrava che una persona fosse rimasta coinvolta nell’incendio, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito né tanto meno trasportato in ospedale. Ancora sono in corso gli accertamenti per capire le cause del rogo in via Bolzano.