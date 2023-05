Incendio a Cornaredo, trovata senza vita una donna di 69 anni

Tragedia nella tarda serata di ieri a Cornaredo. Un incendio è divampato in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina di cinque in via Primo Levi nella frazione di San Pietro all'Olmo.

Per domare le fiamme cinque squadre dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre per domare le fiamme ed evitare che si propagassero all’e altre abitazioni.

Trovata senza vita sul letto una donna di 69 anni

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio e sono entrati nell’appartamento, hanno trovato una donna di 69 anni, disabile, morta semicarbonizzata. La donna era sul letto, ormai senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e i carabinieri di Cornaredo.

Salvato il gatto della donna

È stato salvato invece il gatto che le teneva compagnia.