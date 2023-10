Incendio a Bià: bimbo salvato da un gruppo di ragazzi

Una notte da paura, finita per fortuna bene. Nel pieno centro storico di Abbiategrasso, erano le 2.15 di questa mattina, lunedì 16 ottobre 2023, quando in una casa di ringhiera di due piani nel Passaggio Centrale, la stradina che collega Piazza Marconi con corso Matteotti, è scoppiato un incendio.

Fiamme divampate in cucina

Il rogo è divampata nella cucina di un abitazione del primo piano, l’inquilina, una ragazza straniera, nel vedere le lingue di fuoco che divoravano la stanza, in maniera autonomo è uscita in strada per chiamare i soccorsi.

Al piano superiore, dove vive una famiglia giordana, marito, moglie e figlio di due anni, il fumo aveva iniziato a saturare le stanze. I due genitori impauriti dalla situazione e dalla coltre di fumo che riempiva le stanze, hanno iniziato ad urlare e chiedere aiuto.

Il provvidenziale intervento di un gruppo di ragazzi "eroi"

La richiesta d’aiuto è stata sentita e accolta da un gruppo di ragazzi che si trovava nelle vicinanze, che subito si sono attivati per realizzare e tendere una sorta di scivolo con un telo improvvisato, un invenzione provvidenziale dove poter far calare il piccolo di due anni dal secondo piano, grazie all’aiuto del padre che lo ha fatto uscire da una finestra , e metterlo in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Una vicenda che ha dell’incredibile, ma che fortunatamente ha avuto un epilogo positivo: nessun ferito, solo danni alle abitazioni. Ignote, per ore , le cause che hanno attivato il rogo.

Le squadre di vigili del fuoco volontari giunti sul posto, assieme ai colleghi di Milano, hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. L’operazione è termina alle 5 di questa mattina, dopo oltre 3 ore di lavoro.