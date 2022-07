Incendi lungo i binari, treni bloccati per due ore

Incendi lungo i binari a Pogliano Milanese, pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Incendi a ridosso della ferrovia, treni fermi

A prendere fuoco, nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 luglio 2022, sono state alcune sterpaglie. I roghi si sono sviluppati poco dopo le 16 in tre diversi punti a ridosso della ferrovia e i treni sono stati bloccati per circa due ore nel tratto compreso tra la stazione di Vanzago e quella di Parabiago. Per spegnere le fiamme sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, la Polizia Locale, la Polizia Ferroviaria e personale di Rfi. La linea è stata ripristinata intorno alle 18.30.