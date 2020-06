Inaugurato il terzo defibrillatore da esterno FOTO

Inaugurato il terzo defibrillatore da esterno a Nerviano

Questa mattina, sabato 27 giugno, alle 11, l’Amministrazione comunale ha inaugurato, nel parco comunale “Angelo Vassallo” di via generale Carlo Albero Dalla Chiesa a Nerviano, un defibrillatore esterno. Questo è il terzo defibrillatore da esterno installato sul territorio, (uno è posizionato nel piccolo porticato esterno al Palazzo comunale, adiacente all’ingresso della Biblioteca comunale “Alda Merini”, in Piazza Manzoni, l’altro è posizionato in Piazza Mercato), inoltre tutti i centri sportivi e le palestre comunali sono dotati di DAE con volontari addestrati all’uso. Presente anche l’associazione “Sessantamilavitedasalvare”.

I defibrillatori da esterno

Come previsto dalla vigente normativa, i defibrillatori da esterno sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, dove sia più attesa l’incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.