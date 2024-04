Inaugurate le lapidi in memoria dei Martiri della Resistenza dell’Alfa Romeo

Arese, cerimonia in piazza Dalla Chiesa per l'inaugurazione delle lapidi dei Martiri della Resistenza dell’Alfa Romeo.

Con una cerimonia che ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 18 aprile in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono state inaugurate le lapidi dei Martiri della Resistenza dell’Alfa Romeo. Primo appuntamento legato alla Festa della Liberazione, a cui hanno preso parte il sindaco Luca Nuvoli, Ardemia Oriani del Comitato provinciale Anpi Milano e Ornella Micheloni presidente della Fondazione 25 aprile.

Il sindaco Nuvoli non ha nascosto la sua emozione:

"Le due lapidi erano precedentemente presenti all’Alfa Romeo e ricordano gli operai e le operaie morti nei campi di sterminio e durante la resistenza in fabbrica. Un momento emozionante e al contempo storico per la città. Un modo per testimoniare, rinnovare e condividere i valori della Resistenza e fondativi della nostra Repubblica. Viva il 25 aprile, viva l'Arese antifascista".