Inaugurata la nuova sede del servizio affidi

«Sono contento che il Servizio Affidi di Sercop trovi sede nella nostra città, perché potrà essere un punto di riferimento per molte famiglie pronte ad accogliere bambini che già sono in mezzo a noi e vorrebbero crescere in un contesto sano e sereno». Ha usato queste parole, nel pomeriggio di ieri, il primo cittadino Andrea Orlandi per commentare l’apertura del nuovo importante servizio.

«Apprezzo il lavoro che si sta facendo per organizzare con particolare cura la formazione di queste famiglie» Il Servizio Affidi coordina, promuove e sostiene l’affidamento familiare nel territorio del rhodense, incontrando, preparando e sostenendo le famiglie disponibili ad accogliere un minore nella propria casa. Inoltre, collabora in rete con i servizi del territorio e promuove la cultura dell’affido attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, come il recente percorso di incontri «Ti racconto l’affido».

Oltre 27mila i minori che ogni anno in Italia vengono collocati fuori dalla famiglia di origine

«Secondo uno studio del 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Italia i minori collocati fuori dalla famiglia di origine sono oltre 27 mila - ha affermato Guido Ciceri, direttore generale di Sercop - Di questi, circa 13 mila sono in affido familiare mentre 14 mila sono accolti in servizi residenziali per minorenni. “È quindi evidente quanto sia importante promuovere la conoscenza dell’affido e raggiungere con la sensibilizzazione quante più persone possibili.

Una nuova sede facilmente raggiungibile

La nuova sede, nel centro cittadino, permette al Servizio di essere più visibile e facilmente raggiungibile e gli fornisce spazi più ampi di lavoro. Il Servizio Affidi, con il suo lavoro di coinvolgimento delle famiglie, è un importante indicatore della capacità di accoglienza delle comunità locali». Spazio Neutro è un servizio finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di visita e di relazione tra i minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e le famiglie di provenienza. All’evento oltre al sindaco Andrea Orlandi e al direttore di Sercop Guido Ciceri hanno partecipato, don Gianluigi Frova, parroco di Rho, Francesca Musicco, psicologa responsabile dell’Area Minori di Sercop e Serena Furrer, assistente sociale coordinatrice del Servizio Affidi sempre di Sercop.