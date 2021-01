In viaggio in treno con droga e oltre 5mila euro in contanti: arrestato 26enne

Sempre ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato nei pressi della Stazione Rho Fiera uno straniero di 26 anni, già noto alle Forze dell’ordine, per spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della Polfer, durante un servizio a bordo di un treno regionale, hanno fermato e sottoposto a perquisizione il giovane.

Il 26enne, trovato in possesso di oltre 5mila euro in banconote di piccolo taglio e oltre 120 grammi di marijuana, è stato arrestato, mentre la droga e il denaro provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati.