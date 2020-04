Continua l’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti che in questo periodo si collega purtroppo anche e quella atta al rispetto delle restrizioni del COVID-19, in quanto vede spesso tossicodipendenti che si recano nelle aree di confine alla ricerca di sostanze.

In treno da Novara per comprare la droga

L’azione della Polizia locale in questi giorni vede spesso anche controlli sia nelle aree boschive, sia nei pressi della Stazione Ferroviaria di Castano Primo, che è meta di tossicodipendenti che giungono in gran parte dal limitrofo Piemonte e si rendono spesso autori di episodi di microcriminalità. Anche la scorsa mattina una pattuglia composta da una sovrintendente e dall’istruttore del Comando Castanese, ha fermato un pregiudicato proveniente da Novara con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo dopo aver tentato celermente di allontanarsi alla vista della pattuglia, è stato raggiunto e sottoposto a controllo di polizia. Alla fine degli accertamenti per lui è scattata la sanzione per la violazione delle restrizioni Covid-19 di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ed è stata richiesta la misura di prevenzione il divieto a rientrare in paese.

TORNA ALLA HOME