In barba a ogni restrizione anti-Covid e a ogni regola di decenza, si recava periodicamente a Sedriano, fuori dalla scuola della Roveda, per… defecare. Ora è stato scoperto e denunciato.

In trasferta a Sedriano per… defecare fuori da scuola

Sono state numerose le segnalazioni pervenute dai genitori degli alunni frequentanti la scuola “Villani”, in merito a un frequente abbandono di deiezioni canine nel parcheggio antistante il plesso scolastico, spazio in cui è vietata la sosta dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17 , per consentire in sicurezza le operazioni di ingresso e uscita dei bambini. Gli operatori della Polizia Locale hanno intensificato i controlli e sono riusciti ad identificare l’autore dei continui imbrattamenti.

Non erano deiezioni canine…

All’inizio si pensava potesse essere il gesto di qualche cittadino “scontento” per la soppressione dei parcheggi, invece il sospetto non si è rivelato tale. Attraverso le immagini acquisite con il posizionamento di una telecamera e con l’intervento sul posto avvenuto sabato 13 marzo, è stato accertato che le deiezioni non erano canine, bensì erano quelle di un uomo che, per motivi ancora non chiari, aveva deciso di defecare periodicamente proprio in quel punto.

Colto in flagrante dai vigili

L’uomo è stato colto in flagrante, ha tentato la fuga ma è stato ripreso e condotto in Comando, dove è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per imbrattamento del suolo e per la violazione delle norme anti Covid. E’ un cittadino italiano di circa 55 anni residente nell’area della Città Metropolitana di Milano.