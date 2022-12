In tanti per l'ultimo saluto all'ex sindaco Sergio Bulzi

Si è spento nei giorni scorsi a 83 anni Sergio Bulzi ex sindaco di Cesate.

In tanti all'ultimo saluto nella chiesa dei Santi Alessandro e Martino

Sono stati davvero tanti i cittadini che nel pomeriggio di mercoledì hanno partecipato alle esequie di Sergio Bulzi, 83 anni, ex primo cittadino di Cesate. Una persona conosciuta, stimata e benvoluta dai cittadini cesatesi che non hanno voluto mancare all'ultimo saluto avvenuto nella chiesa dei Santi Alessandro e Martino

Il sindaco Vumbaca: "Ho avuto il privilegio di collaborare con lui"

Ho avuto il privilegio di aver collaborato con lui nel suo ultimo mandato da Sindaco, lavorando fianco a fianco, avendo modo di apprezzarne umanità, serietà e un modo di servire la propria comunità volto al rispetto di ogni cittadino. Persona garbata e gentile, sempre disponibile all’ascolto, Sergio Bulzi mi ha insegnato un certo stile di essere Sindaco a servizio dei propri cittadini, consegnandomi idealmente il testimone. Per tutti i cesatesi Sergio Bulzi è stata una figura di riferimento, ciò che è stato nel mio percorso politico lo esprimo con le parole del filosofo Giorgio Colli: “Scegliere per tempo i propri maestri […]”. Riposa in pace amico mio.

Sindaco per due legislature

Sergio Bulzi ha sempre messo grande passione nel suo percorso da amministratore, ha servito la comunità cesatese come protagonista della vita civica ed istituzionale ricoprendo diversi incarichi: consigliere comunale, assessore alle finanze e due volte sindaco con la Lega Nord.

Si dimise nel febbraio del 2008 con una lettera che passò alla storia

Nel febbraio del 2008, davanti a una sala consiliare gremita venne letta dall’allora vicesindaco Francesco Puccio la lettera di dimissioni di Bulzi "Dichiaro con la presente le mie irrevocabili dimissioni dall’incarico di sindaco. Le ragioni sono causate dalla profonda delusione nel constatare che un’azione di politica amministrativa, attuata con leale spirito di efficienza, nell’intento di raggiungere con rapidità obiettivi importanti nell’interesse del nostro Comune e dei suoi cittadini, è contrastata da alcuni consiglieri con metodi privi di sostanza ma permeati da vecchio burocratismo che ci costringe ad intollerabili rallentamenti nelle decisioni e ad inutili e costose implicazioni legali e consulenziali. In queste condizioni non accetto di continuare il mio mandato. Mi scuso con i cittadini cesatesi.