In strada con un coltello in mano

Coltello in mano, un uomo semina il panico a Nerviano.

Coltello in mano nel centro cittadino

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti a Nerviano. Ieri, un uomo è stato infatti visto nel pieno centro cittadino che andava a spasso tenendo in mano un coltello, con la lama lunga ben 20 centimetri. Il tizio, si trovava in Piazza Italia. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti.

L'intervento dei militari

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Stazione di Nerviano che hanno subito individuato e bloccato l'uomo: si trattava di un 66enne , residente in paese, trovato con l'arma tenuta nella cintura dei pantaloni. Il nervianese era un po' disorientato e ha consegnato spontaneamente il coltello, per il quale non ha saputo dare spiegazioni sul perchè ce l'avesse con lui. Portato in ospedale per accertamenti, nei suoi confronti è scattata la denuncia per porto abusivo di armi.