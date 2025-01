In stazione con droga e bilancino: denunciato

In stazione ferroviaria con droga e bilancino: è successo a Castano, nei guai un 18enne di Turbigo.

In stazione con la droga

I Carabinieri lo hanno trovato in stazione ferroviaria, con addosso della droga. Ma non solo: con sè aveva anche un bilancino per pesare la sostanza stupefacente. Il fatto è successo nei giorni scorsi a Castano Primo e ha visto in azione i militari della Compagnia di Legnano. Gli uomini dell'Arma erano impegnati in un servizio di controllo dei posti più critici della zona, insieme anche a uomini dei Cio, quando si sono imbattuti in un 18enne di Turbigo: addosso gli sono stati trovati 5 grammi di cocaina e un bilancino.

Il provvedimento

Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I controlli dei Carabinieri non si fermano.