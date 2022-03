In Rianimazione l'uomo che ha tentato il suicidio a Castano Primo

MOMENTI DI PAURA A CASTANO

Per soccorrere il 40enne era atterrato anche l'elicottero.

Si trova nel reparto di Rianimazione, all'ospedale di Legnano, in prognosi riservata l'uomo di 40 anni che nella serata di ieri, in piazza Ardizzone a Castano Primo, ha tentato il gesto estremo. A soccorrerlo, appena in tempo, sono intervenuti un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, l'automedica e l'elisoccorso arrivato da Como. Sul posto c'erano anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale. L'uomo era stato trasportato al Pronto soccorso in codice rosso. Restano ancora da chiarire i contorni della vicenda.