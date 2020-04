Come ogni anno, in occasione della ricorrenza della Liberazione d’Italia, Anpi Rho ha preparato 750 opuscoli con approfondimenti e storie. Purtroppo, data l’impossibilità di distribuirli in piazza per via dell’emergenza Coronavrus, Anpi ha chiesto a Settegiorni di poter allegare l’opuscolo al giornale in edicola da venerdì 24 aprile e ad alcuni edicolanti di Rho la disponibilità di distribuire il tutto.

In regalo con Settegiorni un opuscolo sulla Liberazione

Chi andrà in edicola da domani potrà chiedere in omaggio con Settegiorni l’opuscolo sulla Liberazione dell’Italia. Ecco la lista delle edicole a cui Anpi Rho ha chiesto la collaborazione:

VIA FIORENZA

PIAZZA LIBERATA’

CORSO EUROPA OSPEDALE

VIA CAVOUR

VIA SAN CARLO 117

PORTA RONCA