In pochi giorni il Covid si è portato via madre, padre e figlio. Oggi, mercoledì 14 aprile, si sono tenuti i funerali nella chiesa Beato cardinal Ferrari a Mazzafame, quartiere di Legnano.

Tre carri funebri per un solo funerale. E’ quello di Giuseppe Zoncada, Giovanna Moroni e Vittorio Zoncada, tenutosi oggi, mercoledì 14 aprile, nella chiesa Beato cardinal Ferrari a Mazzafame, quartiere di Legnano.

Padre, madre e figlio, rispettivamente di 85, 81 e 60 anni, vivevano insieme e se ne sono andati a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro a causa del Coronavirus: prima Giuseppe, meno di un mese fa, che per tanti anni ha lavorato come operaio alla Franco Tosi; poi il figlio Vittorio e infine, pochi giorni fa, Giovanna, moglie e madre.

Di questa famiglia semplice e unita restano gli altri sei figli della coppia, che abitano a Legnano e a Castano Primo.