In piazza nudo, con catena e mazza: sarà denunciato

In piazza nudo, con catena e mazza: paura a San Vittore Olona.

In piazza nudo, aveva anche una catena e una mazza

Notte decisamente movimentata quella che si è vissuta nel centro cittadino di San Vittore Olona. Nella notte di oggi, lunedì 15 luglio 2024, intorno alle 4.50 è stato intatti notato un giovane che stava camminando in Piazza Italia nudo, in mano una catena e una mazza di ferro. A segnalare il tutto al 112 è stato un residente, spaventato in quanto quel ragazzo appariva violento e aggressivo. E il residente, poco prima, aveva anche sentito dei forti rumori provenire proprio dalla piazza, notando quel giovane che aveva iniziato a correre verso di lui con catena e mazza al seguito.

L'intervento dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nerviano, poi a loro si sono aggiunti quelli del Nucleo operativo e Radiomobile di Legnano arrivati insieme all'ambulanza della Croce bianca di Legnano e l'automedica dell'ospedale. Dopo un primo accertamento sul posto, è stato disposto il trasporto del 21enne risultato essere un 21enne egiziano, senza fissa dimora, in Tso. Nei suoi confronti sarà emessa una denuncia per porto d'arma