In ospedale per intossicazione etilica a 14 anni SIRENE DI NOTTE

Gli interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa nell’Ovest Milano. Auto fuori strada a Cusago, rissa a Vanzago.

Legnano, in ospedale per intossicazione etilica a 14 anni

Un 14enne ha necessitato il trasporto in ospedale per una intossicazione etilica: l’allarme è scattato a Legnano poco dopo le 22.30 in corso Magenta 82. Inizialmente molto preoccupanti le condizioni del minorenne, con l’allerta dei soccorritori in codice rosso. Il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano: se l’è vista brutta ma non è in pericolo di vita. Allertati anche i carabinieri.

Rissa a Vanzago, ambulanza per una 27enne

Rissa a Vanzago nella notte appena trascorsa: i tafferugli sono scoppiati attorno all 2230 in piazza 25 Aprile. Ad avere la peggio una ragazza di 27 anni per la quale è giunta una ambulanza da Rho. Ma la giovane alla fine non ha necessitato di un ricovero in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho.

Caduta dalla bici ad Albairate, 20enne al pronto soccorso

Nella prima serata di ieri un ragazzo di 20 anni è caduto dalla propria bicicletta. I fatti lungo la Sp 114 all’altezza di Albairate attorno alle 20.20. Possibile il coinvolgimento di un altro veicolo: sono infatti stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Il giovane stato condotto con l’automedica al pronto soccorso di Magenta.

Cusago, auto fuori strada in viale Europa

Incidente stradale sul pericoloso viale Europa nel cuore della notte a Cusago: poco prima delle 3 un’automobile è uscita di strada. I soccorsi sono scattati per un 52enne: per recuperarlo, oltre ai Carabinieri di Corsico, anche i Vigili del fuoco di Milano. L’uomo è stato portato all’Humanitas di Rozzano in codice giallo da una ambulanza della Croce Verde di Trezzano.

