In ospedale la Messa sarà solo per il personale

Lunedì i fedeli potranno tornare a Messa ma non in ospedale

La cappella sarà aperta per la Messa solo per il personale

La cappella dell’ospedale di Rho e quella all’interno del nosocomio «Casati» di Passirana sono da sempre un luogo frequentato dai fedeli rhodensi soprattutto nelle giornate di sabato e domenica per assistere alla Messa. Lunedì 18, i sacerdoti della città potranno tornare a celebrare le messe, dopo l’interruzione per il Coronavirus. Tra questi anche don Felice Zaccanti cappellano dell’ospedale.

L’appello di don Felice: “Andate a Messa nelle vostre parrocchie”

Don Felice lancia però un appello ai fedeli che abitualmente partecipano alla messa in ospedale. «Invito tutti i fedeli che solitamente venivano nelle Cappelle dei nostri due ospedali a recarsi a Messa nelle rispettive parrocchie e non in ospedale per via dell’emergenza sanitaria in atto. Le celebrazioni eucaristiche nella Cappella di Rho riprendono solamente per il personale sanitario, collaboratori e volontari dell’ospedale con un unico orario, quello delle ore 16 ogni giorno, sabato e domenica compresi.Le messe nella cappella di Passirana rimangono, invece, sospese fino al termine dell’emergenza.