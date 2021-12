In ospedale dopo un incidente ancora tutto da chiarire

Coppia di coniugi finisce in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato alle 3.43 di questa notte in via San Michele del Carso, all'altezza di via San Giorgio a Legnano. Due le persone coinvolte, uno donna di 30 anni e un uomo di 43 anni che si trovavano sulla stessa auto. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. La donna ha riportato una ferita alla mano mente l'uomo è rimasto intrappolato all'interno dell'auto e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Legnano che hanno tagliato l'abitacolo dell'utilitaria.

Sul posto anche l'elisoccorso di Como

Oltre agli agenti della Polizia stradale di Busto Arsizio e ai vigili del fuoco di Legnano, sul posto è arrivata anche l'automedica dell'ospedale di Legnano e l'elisoccorso inviato dall'ospedale di Como. In via San Giorgio anche i volontari della Croce Rossa di Busto. Dopo i soccorsi sul posto i due coniugi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano e di Varese

Tutta da chiarire la dinamica del sinistro

Ancora tutta da chiarire, da parte degli agenti della Polizia Stradale la dinamica del sinistro