In ospedale con l’elisoccorso dopo l’incidente FOTO

Drammatico incidente questa notte a Canegrate: una auto è finita contro un muro e l’impatto è stato così violento che per il conducente è stato necessario il trasporto in elisoccorso in ospedale

L’incidente e l’elisoccorso

L’incidente è avvenuto dieci minuti dopo mezzanotte in via Manzoni. Protagonista del sinistro una vettura condotta da un uomo di 34 anni che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un ostacolo. L’allarme è scattato subito in codice rosso vista la gravità del sinistro e sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri di Legnano e i Vigili del Fuoco. Per quasi un’ora i soccorritori sono stati impegnati tra l’estrarre l’automobilista dalle lamiere e prestargli le prime cure direttamente sul posto, poi è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo.

