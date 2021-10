In moto senza patente finisce nei guai

Cornaredo

L'uomo, 34enne, non aveva mai conseguito la patente

In moto senza aver mai conseguito la patente, fermato e multato.

Fermato in via Milano

Accade a Cornaredo, nei guai un 34enne residente in città. L'uomo è stato fermato in via Milano durante i controlli di polizia stradale svolti costantemente dalle pattuglie della Polizia Locale cornaredese su tutto il territorio. Alla guida del mezzo un uomo di 34 anni, italiano, residente a Cornaredo. Alla richiesta “canonica” dei documenti, l’uomo rispondeva agli operatori in modo evasivo: mentre il conducente cercava di trovare delle scuse per la mancanza della patente, gli Agenti della Polizia locale effettuavano i controlli sul documento di guida attraverso il collegamento con la banca dati telematica della Motorizzazione. Emergeva quindi che P.F., queste le sue iniziali non era in possesso della patente di guida non per una dimenticanza temporanea, ma per non aver mai conseguito tale documento.

Patente mai conseguita

I controlli quindi proseguivano sul mezzo, in quanto il conducente non era in grado di esibire il certificato di assicurazione RCA obbligatorio. Anche in questo caso, il collegamento in tempo reale con la banca dati delle assicurazioni, permetteva di scoprire che il

veicolo non era assicurato e, quindi, non avrebbe dovuto circolare. Alla fine dei controlli l’uomo veniva sanzionato ai sensi dell’art. 116 CDS per guida senza patente (sanzione fino a 5100 Euro) e per la violazione dell’articolo 193 CDS per aver circolato senza

assicurazione (sanzione fino a 866 Euro e sequestro del veicolo). Grazie ai controlli su strada eseguiti dalla Polizia Locale, ad oggi sono ben 10 le persone sanzionate per guida senza patente e 119 quelle per aver circolato con un veicolo non coperto da assicurazione

obbligatoria. Un lavoro intenso e mirato a garantire il rispetto del Codice della Strada e, soprattutto, la sicurezza degli utenti della strada