In meno di 10 minuti un ciclista investito e scontro tra auto e moto: è successo questa mattina a Legnano, soccorritori in azione. Due persone in ospedale.

In meno di 10 minuti un ciclista investito e scontro tra auto e moto

Prima un ciclista investito da un’auto, poi lo scontro tra una vettura e una moto. Due incidenti in meno di 10 minuti sulle strade di Legnano. E’ accaduto questa mattina, sabato 13 giugno 2020. Il primo incidente è avvenuto alle 11.50 in via Madonna delle Grazie: è qui che una donna di 61 anni era in sella alla sua bicicletta quando è stata urtata da un’auto. Ed è finita a terra. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori le hanno prestato le prime cure poi il trasporto al pronto soccorso in codice verde.

Poco prima delle 12 l’altro episodio, stavolta in Corso Magenta: è qui che, per cause ancora da accertare con chiarezza, un’auto e una moto si sono scontrate. Il centauro, un uomo di 44 anni, è stato soccorso dalla Croce Nord Legnano, e portato in ospedale in codice verde. Sul posto, per entrambi gli incidenti, la Polizia Locale e i Carabinieri.

