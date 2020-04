In giro senza una meta: “Sanzionatemi tanto sono nullatenente e non pago”

In giro senza una meta per Rho.

In giro senza una meta

Intorno alle 9 di ieri, lunedì 27 aprile, la volante Rho, transitando in Piazzale Libertà ha notato un uomo passeggiare senza avere apparentemente una meta.

I poliziotti hanno fermato l’uomo per effettuare un controllo. E’ stato identificato come J. V. cittadino cubano del ’65 con precedenti di polizia, Rhodense.

Quando gli è stato chiesto il motivo per il quale si trovasse J. V. ha risposto di poter effettuare una qualsivoglia passeggiata in qualsiasi luogo da lui scelto e di non voler tassativamente compilare il verbale di autocertificazione fornitogli, poiché ritenuto “anticostituzionale”. Ha aggiunto poi di sapere che non sarebbe stato soggetto ad alcuna sanzione perché già pesantemente in mora per altre sanzioni e che la sua situazione di nullatenente lo avrebbe sollevato da qualsiasi obbligo di pagamento.

Redarguito e informato sulle norme in vigore atte al contenimento del virus CoVid-19 gli è stata effettuata una contestazione amministrativa ai sensi del D.L. 19/2020 poiché lo stesso metteva in atto un atteggiamento a tutti gli effetti trasgressivo per le norme straordinarie di contenimento del rischio epidemiologico. E’ stato poi invitato a tornare nella sua abitazione.

