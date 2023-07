In giro senza assicurazione e patente: sanzionato dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Nerviano-Pogliano ha sanzionato un uomo in giro in auto con patente sospesa e senza assicurazione.

Senza patente e assicurazione non si ferma all'alt

A Nerviano, in Via Diaz, il conducente di un veicolo non si fermava all’alt intimato dagli agenti e si dava alla fuga. Prontamente gli operanti annotavano il numero di targa decidendo di non procedere all’inseguimento trattandosi di tratto urbano per evitare di mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini in particolare dei pedoni.

Iniziavano subito le indagini volte all’identificazione del fuggitivo: dalla visura della targa il veicolo risultava intestato a un defunto, privo di assicurazione e con revisione scaduta. Si risaliva all’erede che contattato comunicava di aver lasciato a una persona presentatogli da un’amica il veicolo in custodia dato non disponeva di un cortile o box privato. Di questa persona sapeva riferire solo il nome e il cortile del condominio nel quale aveva depositato l’auto. A seguito di ulteriori ricerche si riusciva a risalire al conducente che risultava essere un pregiudicato con patente sospesa.

Pertanto si procedeva a sanzionare l’erede per non aver proceduto ad aggiornamento della carta di circolazione con relativo atto di successione nel termine di 60 giorni (il defunto risultava deceduto nel 2019). Il conducente, invece, veniva sanzionato per aver circolato con un veicolo privo di assicurazione, con revisione scaduta, con carta di circolazione non aggiornata e per averlo condotto senza patente. Inoltre gli veniva contestato di non essersi fermato all’Alt e gli atti venivano inviati al Prefetto per la determinazione della sanzione. Il veicolo veniva sequestrato.

Senza assicurazione e ubriaco: sanzionato

Sempre a Nerviano in via De Gasperi, durante un posto di controllo, gli agenti fermavano un veicolo che a seguito di controlli risultava privo della prescritta copertura assicurativa. Nel corso degli accertamenti, gli operanti, parlando col conducente, notavano che lo stesso emanava un alito vinoso. Pertanto decidevano di sottoporlo all’alcooltest che restituiva un valore superiore al doppio del limite consentito. Pertanto, al conducente veniva contestata la circolazione con veicolo senza assicurazione. Inoltre veniva denunciato per guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool. Il veicolo veniva sequestrato.

Dalla prossima settimana verranno incrementati i controlli con servizi straordinari diurni e verranno istituiti anche controlli serali/notturni per dare una risposta anche ai cittadini che segnalano disturbi e vandalismi a Nerviano proprio nelle ore notturne.