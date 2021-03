Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, a Milano, nell’ambito di mirati servizi per garantire il rispetto delle normative nazionali sul contenimento della pandemia da covid-19, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno effettuato numerosi servizi ed interventi.

In giro per Milano dopo il coprifuoco: fermato insulta i Carabinieri

Ad esempio intorno all’1 alla fermata dell’autobus ATM in piazza Napoli a Milano, i Carabinieri in transito hanno notato 5 ragazzi che si intrattenevano in strada in violazione al divieto di circolazione in orario notturno. Nel corso delle procedure di identificazione uno dei giovani, un 29enne italiano residente a Legnano, in evidente stato di ubriachezza, ha insultato i militari ed gli ha scagliato contro il proprio telefono cellulare, senza però colpirli. A seguito di perquisizione personale, è stato poi trovato in possesso di un cacciavite di 13 centimetri che è stato sottoposto a sequestro.

Il giovane è quindi stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere mentre tutti e 5 sono stati sanzionati per la violazione delle normative previste per il contenimento del Covid-19.