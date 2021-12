In giro in città ubriaco: gli agenti lo multano e lo segnalano

A Castano Primo

Dopo alcune segnalazioni di cittadini, gli agenti sono intervenuti per fermare un castanese in stato di ubriachezza molesta.

In giro a piedi ubriaco in città, la Polizia Locale di Castano Primo sanziona e segnala un cittadino.

In giro in città ubriaco: la segnalazione dei cittadini

Gli agenti della Polizia Locale di Castano Primo hanno fermato e sanzionato un italiano residente in città che, dopo essere stato segnalato da alcuni cittadini per il suo comportamento, è stato trovato a vagare in centro in stato di alterazione da alcol. I poliziotti locali hanno così appurato che l'uomo, redarguito in altri episodi sempre dagli stessi agenti, aveva tenuto una condotta contraria al buon senso e che è sfociata anche in ubriachezza molesta. Tra l'altro, il castanese ha anche cercato di rimettersi alla guida della propria auto; al che è stato fermato dalla Polizia Locale intervenuta sul posto.

La sanzione e la segnalazione

Gli agenti lo hanno accompagnato subito al Comando di piazza Mazzini dov'è stato sanzionato per 100 euro e lo hanno segnalato al Prefetto.