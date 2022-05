In fiamme il tetto di una villa

TURBIGO

E' successo ieri sera in via 25 aprile; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e altri pompieri, l'ambulanza del 118 e i Carabinieri

Tetto di una villa in fiamme a Turbigo.

Tetto a fuoco, serata di paura

Le fiamme hanno iniziato a diventare sempre più alte. Momenti di grande paura la sera di ieri, domenica 15 maggio 2022, a Turbigo. Erano circa le 19.45 quando il tetto di una villa di via 25 aprile, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con tre mezzi, in ausilio anche mezzi da Busto Arsizio e dal distaccamento permanente di Legnano. Gli inquilini della villa sono stati evacuati. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durante circa due ore. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna, nessun ferito nè intossicato.