In fiamme la casetta degli attrezzi in giardino: è successo a Rescaldina. Sul posto i Vigili del Fuoco di Legnano.

In fiamme la casetta degli attrezzi in giardino

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio 2020. Tutto è successo in via Montale a Rescaldina. E’ lì, all’interno del giardino di un’abitazione, che ha preso fuoco la casetta degli attrezzi di un residente. Subito si sono viste fiamme e fumo ed è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano che si sono occupati di spegnere l’incendio. Ancora da accertare le cause dell’accaduto che ha fatto registrare parecchi danni alle struttura. Nessuno si è fortunatamente fatto male.

