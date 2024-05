In fiamme il tetto di un'abitazione

Il tetto di un'abitazione di Nerviano avvolto dalle fiamme.

Tetto in fiamme

Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, martedì 21 maggio 2024, a Nerviano. Intorno alle 17 infatti del fumo e delle fiamme sono stati visti provenire dal tetto di un'abitazione di via Marconi.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme. Non ci sono stati feriti nè intossicati. Ancora da stabilire le cause dell'incendio.