In fiamme due alberi della casa di riposo

LEGNANO

Momenti di apprensione all'esterno della Rsa Mater Orphanorum, sul posti i Vigili del fuoco

Alberi in fiamme, momenti di apprensione nella zona della Rsa Mater Orphanorum di Legnano.

Alberi in fiamme nella Rsa

Momenti di apprensione si sono vissuti a Legnano nella mattina di oggi, mercoledì 11 maggio 2022. Due alberi che componevano la grande siepe della Rsa Mater Orphanorum nella zona di via Ciro Menotti sono bruciati. Non si conoscono ancora con certezza le cause dell'incendio, ma alcuni passati e il personale della struttura si sono subito accorti di quello che stava succedendo. E hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, loro ad essersi avvicinati alle piante e a iniziare le operazioni di spegnimento, durante pochi minuti e che hanno impedito al fuoco di diffondersi ulteriormente. Non vi sono stati feriti.