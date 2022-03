In fiamme container di rifiuti

VANZAGHELLO

E' successo in via Delle Orchidee; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

In fiamme un container contenente rifiuti: è successo a Vanzaghello.

Container di rifiuti in fiamme

Incendio a Vanzaghello. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, in via Delle Orchidee. A prendere fuoco è stato un container contenente rifiuti misti. Nella zona si è visto alzarsi del fumo e poi hanno iniziato a vedersi delle fiamme. Pochi istanti dopo è partita la richiesta di aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio e della messa in sicurezza dell'area, cosa questa effettuata in poco tempo. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio.