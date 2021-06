In bici in autostrada sotto la pioggia, gli automobilisti chiamano la Polizia

Una scena al limite dell'incredibile e pericolosissima.

In bici in autostrada sotto la pioggia

È quella alla quale hanno assistito increduli molti automobilisti che stavano transitando lungo l'autostrada A8 da Milano in direzione Legnano intorno alle 17 di oggi, domenica 20 giugno 2021, un centinaio di metri prima dell'uscita di Legnano. L'uomo, che stava viaggiando sulla corsia di emergenza in sella alla sua bicicletta, era sotto la pioggia e in quel momento era inginocchiato armeggiando sui pedali, come per sistemarli. Alcuni automobilisti in transito, visto il pericolo che stava correndo hanno subito avvisato la Polizia stradale per segnalarne la presenza.