Hanno cercato di attuare la famigerata truffa dello specchietto, ma la vittima non ci è cascata e i truffatori se la sono data a gambe levate

In azione i truffatori dello specchietto

I truffatori sono entrati in azione questa mattina a Castano Primo. Un automobilista, residente a Castano, stava transitando lungo via Gallarate, nei pressi di un bar, quando ha avvertito prima un rumore, poi ha visto un furgoncino che lo tallonava, invitandolo ad accostare. Il conducente, però, non si è fatto sorprendere dai malviventi. Dapprima non ha accostato e dopo, senza scendere dal veicolo, ha riferito ai due occupanti il furgoncino di seguirli presso il Comando di Polizia locale per procedere all’eventuale costatazione amichevole del presunto danno. I malfattori capito d’essere stati scoperti, si sono dati celermente alla fuga.

La Polizia locale sta ora esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e privata, nonché i transiti dai varchi di sicurezza al fine di identificare gli autori della tentata truffa.