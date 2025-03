In auto senza assicurazione, tentano la fuga: bloccati e denunciati dalla Polizia Locale

In auto senza assicurazione, tentano di scappare: bloccati e denunciati (tra loro un uomo di Lainate) dalla Polizia Locale di Canegrate.

Senza assicurazione, tentano la fuga: denunciati

Gli ausili tecnologici e la collaborazione tra le Forze dell'Ordine e i comandi della Polizia Locale hanno permesso di bloccare e denunciare per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 48 anni di nazionalità bulgara residente a Lainate e una donna di 29 anni di Novara. Nei giorni scorsi, il tablet della Polizia Locale di Canegrate ha segnalato il passaggio sotto i Varchi di lettura targa nella direzione proveniente da Legnano in movimento verso il centro, di un veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa. La pattuglia si è subito diretta verso il sottopasso per fermarla ma, una volta capite le intenzioni degli agenti, la macchina si è data alla fuga seminandoli. I due hanno abbandonato il veicolo in un parcheggio a lato delle abitazioni, nella zona delle scuole elementari. Hanno provato a nascondersi e nel frattempo hanno chiamato al cellulare una terza persona per farsi recuperare. Il caso ha voluto che in zona si trovasse un poliziotto che al momento non era in servizio ma insospettendosi ha avvisato i colleghi e insieme li hanno fermati.

I rinforzi

Sul luogo sono poi sopraggiunti a supporto anche la Polizia Locale di San Vittore e i Carabinieri di Parabiago.