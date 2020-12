In auto con la droga scappa, si schianta contro tre vetture e viene bloccato dalla Polizia

In auto con la droga ha cercato di scappare , per poi finite contro tre vetture a Legnano. E’ stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato.

In auto con la droga, inseguimento in città

E’ stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che aveva cercato di scappare in maniera rocambolesca. Nei guai è finito un italiano di 50 anni, nato a Legnano. La mattina di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, l’uomo è stato sorpreso da una volante mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda, fermo vicino a un’area boschiva al confine con Castellanza (zona frequentata dal mondo del micro spaccio di droghe). Visti i poliziotti, il 50enne ha iniziato la sua fuga in auto, poi risultata rubata, con guida spericolata.

Dopo aver urtato ben tre vetture, ha dovuto fermarsi mentre si trovava sulla Saronnese in quanto bloccati dai poliziotti. Insieme al conducente vi era anche un passeggero. Gli agenti hanno iniziato la perquisizione trovando materiale utilizzato per il consumo di droga. Il 50enne è stato così arrestato oltre che indagato per danneggiamento aggravato della vettura rubata e delle altre tre colpite durante la fuga. Il passeggero è stato invece rilasciato in quanto non sono emersi elementi di colpevolezza. Terminati gli atti di rito, il pm di turno ha disposto il giudizio direttissimo per il 50enne.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE