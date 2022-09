In arrivo nuove telecamere di videosorveglianza

La sicurezza è uno degli aspetti fondamentali per il Comune di Vermezzo con Zelo. Per il controllo del territorio, oltre alle Forze dell’ordine che presidiano i paesi, è necessario l’ausilio di occhi elettronici. Da questo punto di vista l’Amministrazione comunale ha deciso di ampliare la propria rete di videosorveglianza.

I nuovi occhi elettronici nei parchi

Sono in corso i lavori per l'installazione di nuove telecamere collegate con la Centrale operativa della Polizia Locale, che faciliterebbero in tempo reale o grazie alle registrazioni l’individuazione comportamenti non leciti. I lavori sono finanziati con il contributo di regione Lombardia, grazie al progetto intercomunale presentato dall'Unione dei Fontanili. Le nuove telecamere saranno installate nel parco Bosco in città, nell’area giochi di via Don Carlo Rizzi, nel parco Meloni e nel parco Fontana.