In arrivo congedo parentale e bonus baby sitter

Il Consiglio dei ministri ha dato il via via libera all’anticipo dei congedi parentali, in relazione alle nuove chiusure determinate dalla stretta Covid e dall’aumento delle zone rosse. Ma non mancano le polemiche dal momento che non possono beneficiarne chi può svolgere lo smart working.

Congedo e bonus baby sitter

Una vera e propria beffa per molti genitori che sui social hanno già protestato: come si può gestire la Dad dei figli o intrattenere dei bimbi piccoli in età da nido o materna per tutto il giorno e al tempo stesso lavorare? I congedi parentali, il diritto allo smart working e il bonus baby sitter sono entrati nel decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri. Si tratta di 290 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie. I congedi saranno retroattivi dall’1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. Reintrodotto anche il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni.

Per i sanitari

Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine presti invece bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana. E proprio sul problema dei sanitari il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha ribadito «di aver richiesto, ancora una volta, al Governo che venisse prevista la possibilità, per i figli del personale sanitario, di proseguire la frequenza della scuola in presenza. Richiesta che dovrebbe essere inserita nel nuovo Decreto legge».