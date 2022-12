Improvviso malore a 52 anni: addio a Sergio

È scomparso prematuramente a causa di un infarto Sergio Airoldi, arconatese di 52 anni. Lascia la compagna e un figlio. A piangerlo sono anche la mamma Marialba, la sorella Simona e il cognato Angelo e il nipote Federico.

Addio a 52 anni a Sergio Airoldi

Residente in paese, Airoldi era un grande appassionato di bici e ciclismo. A stroncare la sua vita è stato un infarto e la notizia del suo decesso ha suscitato commozione. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo perbene e tranquillo, gentile con tutti, sempre sorridente e con uno spiccato senso dell’umorismo. A ricordarlo è anche il sindaco Sergio Calloni che ha manifestato il suo cordoglio.

I funerali sono in programma per domani, venerdì, alle 10.30 nella chiesa di Sant’Eusebio e saranno preceduti dalla recita del Rosario con inizio alle 10. Come ultimo gesto di generosità in suo nome, i famigliari hanno invitato amici e conoscenti a non inviare fiori ma a devolvere eventuali offerte a Emergency.