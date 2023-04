E' morto in Kenya Renato Pirazzini, 44 anni, che risiedeva nel Paese africano, dov'era titolare di un'azienda di costruzione di strade. Celibe e senza figli, si era trasferito da Legnano a Malindi da molti anni.

Imprenditore legnanese morto in Kenya

Nei giorni scorsi l'uomo ha avuto un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. Inizialmente non sembrava avere riportato gravi conseguenze, tanto che si era rialzato ed era tornato a casa. Qualche ora dopo però Pirazzini ha iniziato a sentirsi male e ha perso coscienza prima di arrivare in ospedale. Per lui non c'è stato più nulla da fare.

La sua salma è stata rimpatriata con un volo atterrato lunedì 17 aprile 2023 all'aeroporto di Malpensa e i famigliari hanno chiesto e ottenuto che la Procura della Repubblica di Busto Arsizio procedesse a ulteriori accertamenti, poiché la dinamica dell'accaduto ha suscitato in loro più di un interrogativo.

Sul corpo è stata disposta l'autopsia e il funerale potrà essere celebrato solo al termine degli accertamenti medici.