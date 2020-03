Imprenditore cinese dona 1000 mascherine al Comune di Legnano.

Un imprenditore cinese ha donato mille mascherine al comune di Legnano.

“Un piccolo gesto con cui vogliamo ringraziarvi per l’accoglienza e la fiducia che ci avete dimostrato in questi anni!”

Il Commissario straordinario, Cristiana Cirelli, ha ringrazioato l’imprenditore che ha donato mille mascherine al comune di Legnano

“Ho appreso con piacere delle mascherine che l’imprenditore Andrea Lin ha consegnato al Comune. Saranno distribuite dando la priorità a persone che sono particolarmente esposte al rischio contagio. Da parte mia, e certamente da parte di chi riceverà questi strumenti utili a tutelare la salute, un sentito ringraziamento al signor Lin. Non solo per l’utilità della donazione ma anche perché il suo gesto dimostra che l’emergenza in atto non ha intaccato l’intraprendenza e la generosità di chi ha a cuore il bene comune”.