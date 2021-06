Impatto violentissimo: 18enne finisce con l'auto contro un camion parcheggiato sullo sterrato a lato strada in via Settembrini a Passirana di Rho.

Potrebbe essere un colpo di sonno la causa dell'incidente stradale avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 10 giugno, in via Settembrini nella frazione Rhodense di Passirana.

Un ragazzo di 18 anni ,che viaggiava in direzione di Arese, giunto in corrispondenza dell'ospedale, si è scontrato contro un camion fermo sullo sterrato a lato strada.

Un impatto violentissimo che ha distrutto la Lancia Y del giovane.

Sul posto gli operatori dell'Astasoccorso di Pero e il personale dell'automedica dell'ospedale Sacco di Milano.

Il 18enne, dopo alcuni accertamenti, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.