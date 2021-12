Magenta

Doppio incidente sabato sera sulla provinciale.

Non vede la gazzella dei Carabinieri ferma per rilevare un incidente, la urta e sfiora anche i militari intenti nel ricostruire la dinamica di un sinistro.

Doppio incidente

E’ accaduto sabato 4 dicembre, a Magenta intorno alle 22,30 sulla provinciale. Un uomo si è ribaltato con la macchina, richiedendo l’intervento dei soccorsi: Vigili del fuoco, Carabinieri, ambulanza.

Impatta contro la gazzella dei Carabinieri: illesi

L’uomo, soccorso, è stato portato all’ospedale, ma nel frattempo l’incidente è raddoppiato: una vettura in transito ha impattato contro la gazzella dei militari. Per fortuna nessun ferito, solo auto ammaccate e un po’ di spavento per la donna alla guida. Illesi anche i militari.