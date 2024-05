Immortalato dalle telecamere mentre scarica rifiuti: maxi multa e obbligo di ripulire

Scarica rifiuti in paese, ma viene immortalato dalle telecamere e ora rischia una maxi multa.

Scarica rifiuti in via Corbettina: maxi multa e obbligo di ripulire

E’ stato individuato l’autore di un consistente abbandono di rifiuti in via Corbettina a Bareggio all’altezza dell’ex camping. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un mezzo pesante, intestato a un’azienda di un comune limitrofo, entrato carico e uscito vuoto poco dopo. Il titolare verrà ora denunciato in Procura e rischia un’ammenda tra i mille e i 10mila euro. Inoltre, dovrà ripulire l’area dal materiale scaricato.

"Con la nuova legge l’abbandono dei rifiuti rientra nel penale"

Il vicesindaco Roberto Lonati dichiara:

"Continua la nostra battaglia per il decoro del territorio. Ricordiamo sia ai privati sia alle aziende che con la nuova legge l’abbandono dei rifiuti rientra nel penale: si va davanti al giudice e la multa può essere fino a 10mila euro".